01-04-2018 12:47

Museu do Côa celebra 70 anos de carreira de Júlio Pomar

O Museu do Côa celebra 70 anos de carreira de Júlio Pomar com a exposição "Incisão no Tempo", juntando duas centenas de trabalhos de diferentes fases do pintor, em Vila Nova de Foz Côa, até 5 de agosto. Com a passagem pela nova exposição, que assinala também o início das comemorações do vigésimo aniversário da classificação das gravuras rupestres do Vale do Côa como património da Humanidade, o visitante pode contemplar um núcleo de gravuras de Júlio Pomar, que permitem estabelecer uma «relação» com a arte pré-histórica dos gravadores do Côa, ao longo dos últimos 25 mil anos. Ao longo das várias salas do museu estão expostas cerca de 200 peças da coleção do Atelier-Museu, que preserva, investiga e divulga a obra de Júlio Pomar, datadas de diversas fases do percurso do artista e que dão conta dos seus 70 anos de carreira.