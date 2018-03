31-03-2018 15:59

"Paixão de Cristo" esta noite em Pousade

O Grupo Cultural e Desportivo Pousadense encena esta noite (21 horas) a "Paixão de Cristo", um épico do teatro popular daquela freguesia do concelho da Guarda.

A peça é protagonizada por 40 atores amadores da localidade e será representada, se o tempo o permitir, num terreno próximo do anfiteatro local.

O espetáculo encerra o programa da "Semana Santa - Cultura e Fé" promovido na Guarda na quadra pascal com a organização da autarquia, Freguesia da Guarda, Diocese, Arciprestado, Santa Casa da Misericórdia, União de Freguesias de Pousade e Albardo e Grupo Cultural e Desportivo Pousadense.