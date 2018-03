30-03-2018 10:09

Museu do Côa passa a dispor de serviço de áudio-guias para visitantes

O Museu do Côa passa a dispor de áudio-guias que estarão ao alcance dos visitantes, a partir de domingo, para quem pretender fazer uma visita à unidade museológica, sem ser com guias ou em grupos organizados. «A ausência dos áudio-guias era uma lacuna que existia no museu. Após estabelecermos um protocolo com uma empresa especializada, solicitámos à nossa equipa de investigação que fosse feita uma revisão profunda dos conteúdos museológicos da exposição permanente, a fim de ser passada para um suporte digital», explicou o presidente da Fundação Côa Parque, Bruno Navarro. Nesta primeira fase, os dispositivos eletrónicos podem ser utilizados de forma gratuita pelos visitantes, para se poder fazer uma avaliação dos resultados. «Depois da fase de testes, que poderá durar uns meses, iremos avaliar se vamos manter o serviço de forma gratuita, ou se terá um encargo acrescido, que nunca será muito significativo», vincou o responsável. Os novos dispositivos fazem uma descrição da "Arte do Côa" em português, inglês e espanhol, estando programada, para breve prazo, a introdução do francês. Por outro lado, e para melhor se conhecer o valor do património do Vale do Côa, que tem mais de 25 mil anos de história, foi criado um bilhete combinado que junta as Fundações do Côa, Serralves e Fundação Museu do Douro, que poderá ser utilizados a partir de domingo.