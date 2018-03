29-03-2018 18:41

Proteção Civil alerta para agravamento do estado do tempo até sábado

A Proteção Civil emitiu esta quinta-feira um aviso à população para a previsão de agravamento das condições meteorológicas por causa da precipitação, vento e queda de neve.

Com base em informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) informa que para sexta-feira estão previstos períodos de chuva, «por vezes forte», nas regiões norte e centro, com «possibilidade de ocorrência de trovoada e queda de granizo». As previsões apontam também para vento do quadrante oeste, moderado a forte (até 50 quilómetros/hora), com rajadas no litoral (até 70 kms/h) e nas terras altas (até 90 kms/h).

Segundo o IPMA, está prevista a queda de neve acima dos 600/800 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os 1.200 metros nos distritos de Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Guarda, Braga, Castelo Branco e Viseu, até às 6 horas de 31 de março.

Perante este quadro, a Proteção Civil avisa para os efeitos provocados pelo «piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água, gelo e neve» e a possibilidade de «cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem».

A ANPC aconselha, por isso, a medidas de autoproteção, nomeadamente à adoção de «uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias» e o uso de correntes de neve em caso de necessidade.

Outras medidas preventivas passam por «não atravessar zonas inundadas», ter cuidado «na circulação e permanência junto de áreas arborizadas».