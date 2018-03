29-03-2018 18:15

Concerto e recriação da Última Ceia e Paixão de Cristo no Sabugal

O concelho do Sabugal assinala a Sexta-Feira Santa com a realização de um concerto na localidade de Vilar Maior e com a recriação da Última Ceia e Paixão de Cristo, em Vale de Espinho.

Pelas 18:00 a igreja matriz de Vilar Maior acolhe o concerto “Vem, doce morte”, pelo Ensemble - São Tomás Aquino, e, pelas 21:30, a aldeia de Vale de Espinho volta a ser palco da recriação da Última Ceia e Paixão de Cristo, pela Companhia de Teatro Viv'Arte.

Os eventos são organizados pelo município do Sabugal e pela Unidade Pastoral do Planalto do Côa, com a colaboração da Associação dos Amigos e da Junta de Freguesia de Vale de Espinho.