29-03-2018 18:06

Pinhel acolhe torneio de futebol feminino sub-18 a partir de amanhã

Pinhel acolhe amanhã e no sábado o torneio de futebol feminino sub-18 “Meet the world”, patrocinado pelo Grupo SKF.

É a primeira vez que a competição se realiza fora de Lisboa e participam seis equipas dos distritos da Guarda, Viseu, Coimbra e Santarém. São elas o Seia FC, Ouriense, Cadima, Viseu 2001, a ADSC e Vila Nova de Paiva. A vencedora ganha acesso à Gothia Cup, que vai decorrer em Gotemburgo (Suécia) de 15 a 21 de julhos, com todas as despesas pagas. Os jogos realizam-se no Estádio Municipal Carreira do Tiro a partir das 10 horas de amanhã.

A realização deste torneio em Pinhel resulta de uma parceria com o Grupo SKF e com o Embaixador da Gothia Cup em Portugal, Armando Lopes, que tem raízes familiares no concelho.