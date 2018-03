29-03-2018 17:33

Corrida noturna "Rompe Pernas" hoje na Covilhã

Corre-se hoje, na Covilhã, a 12ª Noturna “Rompe Pernas”, organizada pelo Estrela Campo da Aviação FC.

Trata-se de um treino convívio noturno de atletismo com três percursos de aproximadamente 11 quilómetros (corrida), 18 quilómetros (BTT) e 8 quilómetros (caminhada) pelas ruas, quelhas, escadarias, subidas e descidas, funiculares, pontes, entre outros lugares da “cidade neve”, em formato “urban trail”.

Segundo os organizadores, a corrida é de dificuldade média/alta e a caminhada de dificuldade média, já o percurso de BTT é de dificuldade média/alta. A concentração dos participantes está marcada para as 20h30 no Jardim Público da Covilhã