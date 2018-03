29-03-2018 17:25

Freguesias da Guarda criam associação para gestão do património florestal

Dezassete das 43 juntas de freguesias do concelho da Guarda criaram recentemente uma associação para coordenarem ações de planeamento e promoverem a proteção e a gestão do património florestal da sua área geográfica, foi hoje anunciado.

A denominada Associação de Freguesias da Nascente do Município da Guarda abrange um total de 32 mil hectares de área do concelho da Guarda e tem sede na aldeia de Pousade.

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Fernando, Bruno Filipe Pina Monteiro, é o presidente do Conselho de Administração da associação e José Rabaça, em representação da Junta de Freguesia de Casal de Cinza, é o delegado executivo.

A associação tem como objetivos a participação na articulação, coordenação e execução do planeamento e de ações que tenham âmbito interfreguesias, a gestão de equipamentos de utilização coletiva comuns a duas ou mais freguesias associadas e a proteção e gestão do património florestal inserido na área geográfica das freguesias que a constituem.

A Associação de Freguesias da Nascente do Município da Guarda é formada pelas freguesias de Arrifana, Casal de Cinza, Castanheira, João Antão, Gonçalbocas, Guarda, Marmeleiro, Panoias, Pêga, Santana da Azinha, Vila Fernando, Vila Garcia e pelas Uniões de Freguesias de Adão - Carvalhal Meão, Jarmelo S. Pedro - Gagos, Jarmelo S. Miguel - Ribeira dos Carinhos, Pousade - Albardo e Rochoso - Monte Margarida.