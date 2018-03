28-03-2018 17:22

Colóquios da Lusofonia em Belmonte até sexta-feira

Belmonte acolhe esta semana, pelo segundo ano consecutivo, os Colóquios da Lusofonia, que terminam no sábado.

A 29ª edição começou ontem e durante quatro dias a organização, que resulta de uma parceria entre a autarquia, a empresa municipal e a Associação dos Colóquios da Lusofonia, espera a presença de cerca de 50 participantes.

Com o objetivo de promover a língua portuguesa, a iniciativa debate temas como “Autores locais”, “Lusofonia e Língua Portuguesa no mundo”, “Literatura de vários autores” e “Literatura Lusófona – tradução de e para português”. Entre os oradores convidados está o professor Adriano Moreira (hoje) e a embaixadora de Timor Leste em Portugal, Maria Paixão da Costa.

Serão ainda apresentados alguns dos trabalhos mais recentes sobre a temática e este ano há uma novidade, no colóquio vão participar dois jovens belmontenses: João Guilherme, professor universitário, e Laura Gonçalves, cineasta.