28-03-2018 12:14

Vacariça trava Guarda Unida no Nacional de andebol de juvenis da IIª Divisão

Os juvenis do Guarda Unida Desportiva perderam 38-30 na receção ao CP Vacariça no sábado, em jogo da quinta jornada da zona 2 da segunda fase do Nacional da IIª Divisão.

Os guardenses ocupam o quarto lugar da série com 11 pontos, três vitórias e duas derrotas, mas em igualdade pontual com o terceiro classificado, a Academia de Andebol de São Pedro do Sul. Inamovível no primeiro lugar da lista dos melhores marcadores do campeonato está o atleta da cidade mais alta Edi Vicente, que tem o impressionante registo de 70 golos marcados em cinco jogos. Em média, o andebolista do Guarda Unida marca 14 vezes por partida. A prova prossegue no dia 7 de abril, data em que a equipa rubro-negra se desloca ao pavilhão do São Bernardo para defrontar a equipa B do clube aveirense, atual sétimo classificado.