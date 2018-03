28-03-2018 11:52

PSP da Guarda deteta duas infrações em fiscalização a seguranças privados

A PSP da Guarda fiscalizou a atividade de segurança privada em três estabelecimentos de diversão noturna na cidade e detetou duas infrações.

Segundo o Comando Distrital, a ação, que incluiu um evento com espetáculo de natureza artística, foi levada a cabo pela Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial. Os agentes da PSP inspecionaram 14 seguranças privados que exerciam as funções de assistente de recinto de espetáculos.

«Durante a ação, foi detetada uma infração por um estabelecimento não possuir sistema de videovigilância por câmaras de vídeo que permita a identificação de pessoas nos locais de entrada e saída das instalações e outra por o prestador de serviços não enviar, à autoridade competente, o original das reclamações no prazo de 15 dias úteis», adianta a PSP em comunicado.