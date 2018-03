28-03-2018 10:55

Plantação de 15 mil castanheiros em freguesia de Seia

Mais de 15 mil castanheiros vão ser plantados em abril na União de Freguesias de Carragozela e Várzea de Meruge (Seia), em áreas destruídas pelos incêndios de outubro de 2017. Segundo o presidente da União de Freguesias, João Barreiras, a ação de reflorestação será realizada no dia 7 de abril, numa área de 57 hectares de terreno daquela região da Serra da Estrela, com a colaboração de «350 a 450 pessoas». O responsável adiantou que 15 mil castanheiros foram oferecidos pela Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) e pelo Movimento Terra de Esperança, e cerca de 500 por anónimos.