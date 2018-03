27-03-2018 19:12

Detenção por furto e posse de arma proibida em Vila Nova de Foz Côa

Dois homens, pai e filho, com 43 e 24 anos, foram detidos por posse de arma proibida (soqueira) e furto, em Vila Nova de Foz Côa. Segundo a GNR, os homens foram detidos durante uma busca domiciliária que foi efetuada no âmbito de um inquérito relacionado com o furto de um motocultivador. Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa e ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.