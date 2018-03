26-03-2018 12:15

“A Maior Flor do Mundo” para ver no Museu Abel Manta

“A Maior Flor do Mundo” é o título de um livro para crianças de José Saramago, que conta a história de um menino que vai até ao fim do mundo para salvar uma flor, e agora o tema de uma exposição que pode ser vista desde ontem no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, em Gouveia.

A mostra reúne 18 ilustrações que resultam da leitura visual de André Letria para a obra. A qualidade do trabalho apresentado foi reconhecida internacionalmente através da atribuição da medalha de prata na 11ª edição do “Picture Book Show”, promovida pela revista norte americana “3X3, The Magazine Contemporary Illustration”, sediada em Nova Iorque. A exposição está patente até 3 de junho.