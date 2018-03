25-03-2018 18:56

Sp. Covilhã derrota Braga B

O Sp. Covilhã regressou às vitórias ao derrotar a equipa B do Sp. Braga por 1-0. Os serranos passaram a ocupar o 12 posto na geral, com 39 pontos e na próxima sexta-feira, pelas 11h15, voltam a jogar, novamente no Santos Pinto, com o Académico de Viseu.