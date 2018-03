25-03-2018 17:46

Sport Hotel na Covilhã abre portas em maio

O Sport Hotel, na Covilhã, deverá abrir portas em maio, segundo a Rádio Cova da Beira.Trata-se de um investimento do grupo IMB na ordem de um milhão de euros, com comparticipação comunitária e que permitiu requalificar o antigo Covilhã Parque Hotel, situado junto ao jardim público. Com esta intervenção a unidade vai passar a ter 103 quartos.