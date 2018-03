24-03-2018 15:49

Vítimas dos incêndios exigem demissão de ministro da Agricultura e de direção da CCDR Centro

O Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM) exigiu hoje que o ministro da Agricultura e que a direção da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) se demitam. Em causa está, de acordo com o movimento, o facto de o ministério e a comissão não estarem a conceder apoios da mesma forma que aconteceu nos fogos de junho de 2017 em Pedrógão Grande e não “conhecerem a realidade resultante dos incêndios de 15 de outubro”, também em 2017, que provocaram 48 mortos e milhões de euros de prejuízo, além da destruição de centenas de empresas, milhares de casas e uma vasta área florestal. Esta associação tem reivindicado celeridade nos processos de pagamento nas indústrias ou habitação, a reabertura de linhas de apoios para os lesados agrícolas ou novas oportunidades de candidatura e ainda ajudas para a floresta, entre outras temáticas. O movimento vai igualmente avançar com um processo conjunto contra o Estado português, pedindo por isso a todos os lesados pelos fogos que peçam junto das autoridades o “estatuto de vítima”.