24-03-2018 14:07

Encenação histórica sobre construção e sagração da Sé esta noite

A Sé da Guarda acolhe hoje, às 22 horas, uma encenação histórica sobre a sua construção e consagração, organizada pelo Clube Escape Livre e pela Associação Hereditas. A organização refere que é a segunda iniciativa do género, sendo que a primeira "atraiu mais de 60 pessoas que, divididas em grupos, conheceram a história, a arquitetura, as personagens e as curiosidades" do período de construção da Sé Catedral, entre 1390 e 1531. Os interessados em participar na visita, que custa quatro euros e tem entrada grátis para crianças até aos 12 anos, devem fazer a sua inscrição e pagamento minutos antes da visita, à entrada da Sé, ou antecipadamente junto do Clube Escape Livre ou do Welcome Center da Guarda.