24-03-2018 11:14

Vento forte coloca distrito da Guarda em aviso amarelo

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão hoje sob aviso laranja, até às 18 horas, devido à previsão de ondas entre 5 a 6 metros, podendo atingir os 10/12 metros de altura. Ainda sob aviso amarelo estão os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa e Castelo Branco, devido à previsão de vento forte, até às 15 horas. Estes avisos devem-se à passagem da depressão Hugo.