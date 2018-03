23-03-2018 19:10

Exposição de stencil no La Vie Guarda

O centro comercial La Vie Guarda tem patente até 9 de Abril uma exposição feita em stencil com imagens de várias figuras públicas da atualidade.

A mostra pode ser vista no piso 2 do shopping. Já no dia 31 deste mês terá lugar, também no piso 2, um atelier de Páscoa destinado aos mais pequenos.