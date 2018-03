23-03-2018 17:49

Tiago Bettencourt no TMG esta noite

Tiago Bettencourt regressa hoje ao TMG (21h30) no âmbito da digressão de apresentação do seu último disco “A Procura”, editado em outubro do ano passado e que rapidamente ascendeu ao primeiro lugar do top nacional.

Neste sexto disco de originais, o músico propõe «uma acústica trovadoresca e uma eletrónica discreta com teclados vintage», tendo-se destacado os singles “Se me Deixasses Ser”, “Partimos a Pedra” e “Diz sim”, com Vanessa da Mata.

No concerto o autor de várias composições de referência da nova música portuguesa revisitará também os temas mais marcantes do seu percurso.

O ex-Toranja vai fazer-se acompanhar em palco pela sua banda, composta João Lencastre (bateria), João Gomes (loops e samples), Tiago Maia (baixo) e João Bernardo (teclas).