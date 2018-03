23-03-2018 16:39

PSP fiscalizou circo na Guarda

A Brigada de Proteção Ambiental da PSP da Guarda,acompanhada do veterinário municipal, fiscalizou hoje o circo Vitor Hugo Cardinali, que está na cidade mais alta para uma série de espetáculos.

Segundo o Comando Distrital, a ação incidiu sobre o regime de funcionamento dos espetáculos de natureza artística, o licenciamento dos recintos itinerantes e improvisados sobre as normas de identificação, registo, circulação e proteção dos animais utilizados em circos.

«No decurso da fiscalização foram detetadas algumas irregularidades, as quais foram referenciadas aos responsáveis por forma a regularizá-las junto das entidades competentes. No entanto, essas irregularidades não afetam a segurança das atividades circenses, bem como do público que assista ao espetáculo», informa a PSP em comunicado.