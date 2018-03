23-03-2018 12:21

Trabalhadores do têxtil e vestuário em greve por salário de 600 euros

Os trabalhadores da indústria têxtil e do vestuário estão esta sexta-feira em greve para reclamar a “humanização do trabalho” e um aumento do salário mínimo setorial para os 600 euros.

Na região, segundo dados do Sindicato Têxtil da Beira Baixa, esta manhã 70 por cento dos trabalhadores afetos à produção da Paulo de Oliveira aderiram à greve. «As secções de tecelagem e urdissagem estão praticamente paralisadas com adesões perto dos 100 por cento e as restantes secções estão a laborar muito à base dos contratados a termo», refere o STBB em comunicado.

Na Tessimax, a greve também rondará os 70 por cento e na Benoli situar-se-á nos 60 por cento. «As trabalhadoras que não fizeram greve foram admitidas recentemente», adianta o sindicado. O STBB acrescenta que em pelo menos quatro empresas não se verificaram adesões significativas porque «os trabalhadores já auferem salários acima das tabelas em vigor e têm um subsídio de alimentação/dia muito superior ao estipulado no Contrato Coletivo de Trabalho».