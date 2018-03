23-03-2018 12:10

Exposição "Percursus" no Museu da Guarda

O Museu da Guarda inaugura hoje, pelas 18 horas, a exposição coletiva de gravura "Percursus", que resulta de «uma vontade de partilha dos artistas gravadores da Associação de Gravura Água-Forte (AGAF)», segundo a Câmara Municipal.

A fonte refere que a partilha «é um incentivo ao movimento com obras realizadas em gravura pelos membros da AGAF para serem mostradas na cidade da Guarda».

«Olhar as imagens neste espaço do Museu da Guarda proporcionará leituras coletivas e individuais das obras, estimulando o diálogo entre elas e valorizando-as enquanto obras originais», refere a fonte.

A exposição estará patente na galeria de Arte do Museu da Guarda até ao dia 30 de maio.