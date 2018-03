23-03-2018 10:56

Alexandre Lote passa a vice-presidente da Câmara de Fornos de Algodres após destituição de antecessora

Alexandre Lote foi nomeado vice-presidente da Câmara de Fornos de Algodres na sequência da destituição da vereadora socialista Rita Almeida Silva.

A decisão foi aprovada na reunião de Câmara da passada sexta-feira e tem efeitos imediatos e implica que Bruno Costa, o quarto eleito do PS no executivo liderado por Manuel Fonseca, assuma funções de vereador em regime de permanência. Não são conhecidas as razões que ditaram a destituição de Rita Almeida Silva e O INTERIOR não conseguiu, em tempo útil, falar com o presidente do município. Contudo, fontes socialistas referiram a nosso jornal que esta alteração pode ter a ver com as próximas legislativas, em 2019, e a possível integração de Manuel Fonseca, que foi mandatário de António Costa nas diretas para a eleição do secretário-geral do partido, nas listas pelo círculo da Guarda. Caso seja eleito deputado caberá a Alexandre Lote assumir a presidência da autarquia. Mas há mais alterações. Luís Reis, antigo responsável pelo gabinete de comunicação da Câmara de Celorico da Beira e muito próximo de José Albano Marques, vai ser nomeado chefe de gabinete de Manuel Fonseca.