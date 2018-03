22-03-2018 18:33

Novo presidente da federação distrital do PS da Guarda decide-se hoje

Os socialistas da Guarda voltam hoje às urnas para escolher o novo presidente da Federação distrital. Alexandre Lote, recém-nomeado vice-presidente da Câmara de Fornos de Algodres, e Pedro Fonseca, vereador na autarquia da Guarda, são os protagonistas da segunda volta. O vencedor será aclamado no congresso federativo, que já não vai realizar-se no sábado mas a 7 de abril por decisão da Comissão Organizadora do Congresso.