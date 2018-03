22-03-2018 17:56

Sindicato dos Enfermeiros da Guarda fala em adesão à greve de 61 por cento

Os enfermeiros estão hoje e amanhã em greve e segundo Honorato Robalo, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), no primeiro dia, no distrito da Guarda a adesão global à greve é de cerca de 61 por cento (dos enfermeiros escalados, 95 aderiram), o que «supera a média da greve anterior, que foi de 45%».

Com uma leitura diferente dos dados, fonte da ULS da Guarda, indica que dos 231 escalados estão em greve 81, o que «dá uma adesão na ordem dos 35 por cento".

Segundo o SEP, no hospital da Guarda, aderiram 53 dos 105 enfermeiros escalados, estando cinco serviços com adesão a 100 por cento (Urgência Médico-Cirúrgico, AVC, Ginecologia, Pediatria e Ortopedia).

Em Seia, no hospital aderiram 24,83 por cento dos 29 profissionais escalados para o serviço, e fechou a extensão de saúde de Tourais e o Centro de Saúde.

No Centro de Saúde do Sabugal, aderiram cinco dos sete enfermeiros e no SAP (Serviço de Atendimento Permanente) a adesão foi de 100 por cento, disse o SEP.

Os enfermeiros iniciaram às 8 horas de hoje uma greve de dois dias pela «valorização e dignificação» destes profissionais e que ficou agendada apesar da marcação de um calendário de negociações com o Governo sobre as suas 15 reivindicações.

A greve, marcada pelo SEP, começou no turno da manhã e termina às 24:00 de sexta-feira.

Segundo o SEP, os objetivos desta greve prendem-se essencialmente pela valorização e dignificação dos enfermeiros.

No caso da ULS da Guarda, o sindicato exige da tutela «soluções imediatas para a resolução da grave carência de enfermeiros», reclamando a «contratação imediata» de 25 profissionais. «Além de [as entidades responsáveis] não autorizarem os 25 enfermeiros, dos atuais 33 contratos de substituição, hoje terminou o contrato de uma enfermeira e vão terminar mais meia dúzia em abril», disse à Lusa o sindicalista Honorato Robalo.