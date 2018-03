22-03-2018 16:50

Quercus quer saber ponto de situação dos rios Diz e Noéme

No dia em que se comemora o dia mundial da água, o Núcleo Regional da Guarda da Quercus - A.N.C.N. questionou os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, a empresa Águas do Vale do Tejo e a fábrica Manuel Rodrigues Tavares, S.A. quanto ao ponto de situação da resolução do problema de poluição dos rios Diz e Noéme.

Passados dois anos dos responsáveis da Fábrica Manuel Rodrigues Tavares terem informado a Quercus de que estavam a ultimar testes e ensaios com vista à ligação à ETAR de São Miguel, o grupo ambientalista quer saber em que fase estão os referidos testes e se a ligação já existe.