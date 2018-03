22-03-2018 14:58

Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã premiado pela Missão Continente

O Projeto da Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã (AEPC), denominado “Crescer com saúde alimentar”, foi um dos vencedores da missão Continente 2018. O objetivio será criar um jardim aromático, remodelar a cozinha da escola e ensinar os alunos a comer sem sal. Para isso contam com um apoio de cerca de 13.500 euros.

A proposta pressupõe uma intervenção com ações inovadoras no que respeita a forma como são apresentadas as quantidades dos alimentos (em suportes físicos de apresentação e distribuição alimentar - pratos com divisões alimentares) sustentados a partir dos valores de referência da rodas dos alimentos e, simultaneamente substituindo a quantidade do sal na confeção dos alimentos apresentados na cantina do agrupamento de escolas. O objetivo passa também por divulgar a estratégia de reeducação alimentar, bem como apresentar em horas de refeições escolares, através de suportes audiovisuais, informações que estimulem a reeducação alimentar, ao mesmo tempo que, indirectamente, influencia as famílias. Está ainda previsto o agendamento de sessões de informação e sensibilização para a saúde alimentar e reeducar para as porções na alimentação equilibrada e saudável. Esta estratégia vai de encontro à necessidade de divulgar e estimular a comunidade através da informação para boas práticas alimentares. O projeto vencedor tem ainda prevista a criação de um jardim de plantas aromáticas, como forma de sensibilizar a importância da plantas numa cultura alimentar saudável.

“Crescer com saúde alimentar” vai contar com participações de diferentes áreas relacionadas com a alimentação e saúde (Médicos, Dentistas, Chefes de Cozinha, Psicólogos, Enfermeiros, Escritores, Nutricionistas, Farmacêuticos e Núcleos de Estudantes da área da saúde).