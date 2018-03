22-03-2018 11:51

Figueira de Castelo Rodrigo cria portal para captar investidores e residentes

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo criou um portal do investidor com o objetivo de atrair novos residentes e investidores para o território. Segundo a autarquia, a nova plataforma destina-se «tanto a empresas como a indivíduos particulares, que tenham intenção de criar investimento ou residir no concelho». Para as empresas, o portal "Residir e Investir em Figueira de Castelo Rodrigo" disponibiliza informações sobre apoios financeiros ao investimento e benefícios fiscais em função do setor de atividade. Quanto aos particulares, os novos residentes podem, ao abrigo do estatuto de residente não habitual, obter benefícios no âmbito do imposto sobre rendimentos, por um período de 10 anos, e obter «vistos ‘Gold' e nacionalidade».