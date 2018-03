22-03-2018 10:49

SIDA é tema de jornadas regionais hoje em Seia

As Jornadas Regionais da Infeção do VIH/ SIDA estão a decorrer hoje na Casa Municipal da Cultura de Seia com o tema “Vida: direito à proteção e à decisão”.

Promovida pelo Núcleo da Beira Alta do Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens (CAOJ) de Coimbra, em parceria com o município de Seia e a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, a iniciativa tem como objetivos «desmitificar assuntos e trazer a debate questões tão fundamentais para a vida como o acesso e os direitos à saúde».

Vários especialistas, clínicos e investigadores vão debater temas como a “Equidade no Acesso aos Cuidados de Saúde”, “A Comunidade Contra a SIDA”, “Ética, Direito e Medicina: da jurisprudência às práticas”, “VIH/ SIDA e os meios de comunicação” e “Cuidados Paliativos na ULS Guarda: Onde, Como, Porquê?”.