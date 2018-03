21-03-2018 16:32

Mega ação de reflorestação hoje na Covilhã

Decorre hoje na Covilhã uma mega ação de reflorestação da mata nacional (sitio da Rosa Negra), no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore.

Na ação organizada pelo Município da Covilhã, o ICNF e os Guardiões da Serra da Estrela, participam dirigentes, alunos, professores e voluntários de diversas instituições. Também os atletas Seniores e das escolas do Sporting da Covilhã vão estar esta tarde no local onde serão plantadas novas árvores.

Ainda hoje, será inaugurada pelas 18 horas uma exposição de trabalhos escolares elaborados pelos alunos de várias Escolas, ATL’s, Jardins-de-infância e Creches do concelho, que estará patente ao público no antigo Edifício da PT e nas arcadas da Câmara Municipal até ao dia 28 de março.