21-03-2018 16:02

Casal detido por furto de cobre em Folgosinho

O Comando Territorial da GNR da Guarda deteve, em flagrante delito, um homem com 40 anos e uma mulher com 37 anos, por furto de metais não preciosos em Folgosinho (Gouveia). A GNR adianta que no decorrer de uma denúncia por parte de uma operadora de telecomunicações, relacionada com um furto nas suas linhas de comunicação em Folgosinho, os militares do Posto Territorial de Gouveia «deslocaram-se de imediato ao local, surpreendendo os suspeitos já na posse de 143 quilos de cabo de cobre cortados de um poste de telecomunicações». Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.