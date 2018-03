21-03-2018 15:06

UBI edita livro sobre telesaúde

A Universidade da Beira Interior (UBI) e a Sociedade Ibérica de Telemedicina e Telesaúde (SITT) apresentam amanhã o livro “E-Saúde”, que pretende ser um contributo para a formação de estudantes da área da saúde. A obra tem um cariz didático e reúne os contributos de mais de duas dezenas de investigadores e especialistas. O livro é uma edição da UBI e estará disponível nas versões impressa e digital (e-book). O “E-Saúde”, que é apresentado no Portugal eHealth Summit 2018 que decorre no Altice Arena, teve o apoio do Banco Santander.