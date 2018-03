21-03-2018 12:13

Projeto da UBI aprovado para mitigar o risco de desastres naturais em África

A Universidade da Beira Interior (UBI) viu aprovado um financiamento de 299.278,74 mil euros da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e do Aga Kahn Development Network para um projeto de cooperação com instituições africanas visando a mitigação do risco de desastres naturais. O Projecto SUGGEST-AFRICA é uma parceria com os institutos geográficos e cartográficos de Moçambique (CENACARTA), Angola (IGCA) e Nigéria (OSGoF), os serviços meteorológicos de Angola (INAMET) e Moçambique (INAM) e os serviços geológicos de Moçambique (INAMI).