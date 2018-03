20-03-2018 18:35

Recursos hídricos são tema dos “Serões na Guarda” hoje no TMG

Esta noite há “Serões na Guarda” sobre o tema dos “Recursos Hídricos”.

A sessão, promovida pelo Comando Territorial da GNR, está marcada para as 21h20 no café-concerto do Teatro Municipal da Guarda e terá com moderador Luís Baptista-Martins, diretor do jornal O INTERIOR. As tertúlias “Serões da Guarda” destinam-se a debater temas da área da segurança com os cidadãos.