20-03-2018 17:12

Misericórdia da Mêda investe um milhão de euros em edifício para lar de idosos

A Santa Casa da Misericórdia da Mêda está a investir cerca de um milhão de euros na reabilitação do edifício do antigo lar de idosos da cidade, para voltar a acolher utentes. O edifício foi reconstruído «praticamente de raiz» e a sua inauguração está marcada para 7 de junho, disse o provedor da instituição. «É uma forma de criarmos melhores condições para os nossos idosos. Infelizmente, é um concelho com bastantes idosos e a nossa intenção é criar-lhes condições para que eles possam estar com dignidade», referiu Anselmo Sousa. O novo lar de idosos terá capacidade para 40 camas e a Santa Casa da Misericórdia da Mêda pretende ali colocar os utentes que estão atualmente acomodados numa outra unidade da instituição que, de acordo com o provedor, «já não tem condições» funcionais. «A Segurança Social, e bem, anda a alertar-nos já há muito tempo para essa realidade e nós, como a nossa intenção é criar todas as condições, reabilitamos essa infraestrutura», justificou. O projeto de recuperação do edifício custa cerca de um milhão de euros e tem um apoio de 300 mil euros de uma candidatura que foi apresentada ao Fundo Dona Leonor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, segundo Anselmo Sousa. A Santa Casa da Misericórdia da Mêda apoia atualmente cerca de 300 idosos, sendo 150 na valência de lar e os restantes em centro de dia, apoio domiciliário e cantinas sociais. A instituição, que dá emprego a cerca de 100 pessoas, possui ainda um serviço de Atividades de Tempos Livres (ATL).