20-03-2018 16:55

Encontrado idoso desaparecido em João Antão

A GNR da Guarda encontrou, ontem, um idoso que estava desaparecido em João Antão, no concelho da Guarda.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o homem de 80 anos terá saído de casa, ontem, pelas 14 horas, não tendo regressado à sua habitação, pelo que os seus familiares alertaram a GNR do seu desaparecimento.

«De imediato foram mobilizados os meios para o local, com o empenhamento de várias patrulhas apeadas e de binómios cinotécnicos, tendo também participado nas buscas vários populares», adianta a GNR em comunicado.

O idoso foi localizado pelas 22h30, «a cerca de quatro quilómetros de casa, com sinais evidentes de hipotermia», e foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários da Guarda antes de ser transportado para o hospital.