20-03-2018 11:04

UBI recebeu Quina de Ouro da FPF

A Universidade da Beira Interior foi ontem distinguida com o “Prémio Universitário”, na terceira edição da Gala Quinas de Ouro. A distinção reconhece o trabalho da universidade beirã no campo do desporto, em especial do futsal, nos planos do ensino/formação e investigação. De salientar ainda que a AAUBI é campeã europeia universitária de futsal.

A Gala das Quinas de Ouro tem como objetivo reconhecer os melhores desempenhos nacionais no futebol, futsal e futebol de praia em 2017 e é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, pela Associação Nacional dos Treinadores de Futebol e pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.