19-03-2018 17:27

Câmara de Seia consegue 18 mil euros em conta solidária

A Câmara de Seia anunciou hoje que angariou cerca de 18 mil euros numa conta bancária criada para apoiar as vítimas do concelho que foram atingidas pelos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro de 2017.

Segundo o município, os recursos financeiros angariados através da conta solidária, que é gerida pela autarquia, «serão exclusivamente investidos no apoio direto às famílias» do concelho afetadas pelos incêndios florestais, «na criação de condições que permitam restaurar a sua qualidade de vida».

Quem colaborar com a conta solidária (criada na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Serra da Estrela, com o IBAN: PT50-0045 4080 4029 3110 5079 5) e pretender recibo para efeitos de benefício fiscal, deve contactar o Município de Seia através de correio eletrónico (incendios@cm-seia.pt) ou por telefone (n.º 238 310 237).