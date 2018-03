19-03-2018 17:22

Pinhel comemora Dia Mundial da Árvore com conferência e plantação de sobreiros

O município de Pinhel, em parceria com o Agrupamento de Escolas local, antecipa amanhã o Dia Mundial da Árvore com a conferência “Árvores e Podas Ornamentais”.

A atividade tem início pelas 9h15 no salão polivalente da Secundária de Pinhel, contando entre os oradores com a participação do biólogo e professor universitário Jorge Paiva, assim como representantes do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), da Fundação Serralves e da empresa “Árvores e Pessoas”.

A conferência tem uma vertente mais expositiva no período da manhã, realizando-se à tarde uma atividade prática que consiste na transplantação de dois sobreiros daquela escola para o espaço envolvente à Fonte Nova.

Para o Dia Mundial da Árvore, que se celebra a 21 de março, está prevista a plantação de 700 sobreiros pela comunidade escolar do concelho no Bogalhal, no âmbito do projeto “Reflorestar Pinhel”.