19-03-2018 11:50

Rastreio do cancro da mama em Belmonte

A partir de hoje e até meados de abril, a Unidade Móvel de Mamografia Digital encontra-se estacionada junto ao Centro de Saúde de Belmonte, estando em funcionamento de segunda a quinta-feira, das 9 horas às 12h30 e das 13h30 às 17 horas, e à sexta-feira, das 9 às 12h30 e das 13h30 às 16h30. Para marcações ou informações adicionais, deve contactar-se o Centro de Coordenação do Rastreio através do telefone 239 487 495/6 ou do e-mail rcmama.nrc@ligacontracancro.pt.