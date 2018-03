19-03-2018 10:33

Plantação de carvalhos na Serra da Gardunha adiada

Devido às condições meteorológicas, a plantação de carvalhos prevista para hoje, no âmbito da iniciativa "Rota pela Floresta", foi adiada para data a agendar. Esta iniciativa é promovida pelo município do Fundão e pela equipa Eco-Escolas do Agrupamento de Escolas do Fundão.