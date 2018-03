18-03-2018 20:11

Trancoso e Aguiar da Beira vencem e seguem na frente do Distrital da Guarda

O Desportivo de Trancoso venceu hoje o dérbi concelhio ao derrotar o Vila Franca das Naves por 4-1 e continua líder do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda com 43 pontos.

Com menos um ponto está o Aguiar da Beira, que também venceu 1-0 na Guarda frente ao último classificado Guarda Unida Desportiva. Na terceira posição segue o Sp. Mêda que recebeu e ganhou ao Vilanovenses por 3-1, enquanto o Gouveia é quarto após derrotar o Sp. Sabugal por 2-1. Quem perdeu fôlego foi o Figueirense, que esta tarde empatou 1-1 no Soito.

Nos restantes jogos da 20ª jornada, o Estrela Almeida venceu 2-1 na receção ao Manteigas e o Vila Cortês do Mondego foi empatar 1-1 a São Romão.