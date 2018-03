17-03-2018 18:21

“Reportório Osório” esta noite no Sabugal

A música está de regresso esta noite ao auditório municipal do Sabugal com o projeto “Reportório Osório”. O concerto acontece pelas 21h30 e tem entrada livre.

Criado na d’Orfeu, trata-se de um espetáculo protagonizado por Luís Fernandes (voz) e Sónia Sobral (acordeão) que interpretam “Canções de Umor”.

Com a ajuda do compositor Luís Cardoso, a dupla transforma, «de forma irónica, o quotidiano das relações afetivas em canções irónicas (para não lhes chamar heroicas), em que a teatralidade da interpretação só reforça o perfil de cada personagem. O resto são... canções, as mais belas canções de umor», refere a produção.

Os temas têm autoria partilhada de Luís Cardoso (músicas) e Luís Miguel Fernandes (letras).