17-03-2018 16:47

JS organiza Winterfest em Seia

A sétima edição do Winterfest da Juventude Socialista está a decorrer em Seia até domingo.

A iniciativa de âmbito nacional é organizada pela Federação Distrital da Guarda da JS, concelhia de Seia da JS e pela estrutura nacional da JS. Deputados, dirigentes nacionais e locais do PS e da JS, autarcas, empresários e investigadores são alguns dos oradores convidados a debater o projeto europeu, a coesão territorial e o Orçamento do Estado para 2018, entre outros assuntos.

A atividade decorre no Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE). O encontro reúne mais de uma centena de participantes de todo o país.