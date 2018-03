17-03-2018 16:17

Teatro das Beiras atua no Centro Cívico de Manteigas

“Um mundo mágico”, a última produção do Teatro das Beiras, está hoje em cena no auditório do Centro Cívico de Manteigas (21h30).

A 98ª criação da companhia covilhanense inspira-se na obra “A vida mágica da sementinha”, de Alves Redol, e tem encenação de Isabel Bilou.

Trata-se de uma peça de teatro infantil em torno da metamorfose das sementes do trigo – o ciclo do pão – e quer ser «um contributo artístico que estimula a sensibilidade dos jovens espetadores para um dos mais importantes dilemas da sociedade contemporânea: a defesa do planeta», refere o Teatro das Beiras.

A interpretação é de Margarida Calaveiras, Sílvia Morais e Tiago Moreira.