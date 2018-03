17-03-2018 12:01

Feira do queijo em Fornos de Algodres no fim-de-semana

Fornos de Algodres acolhe hoje e amanhã a última feira do queijo Serra da Estrela do ano para promover os produtores locais e uma iguaria que é imagem de marca do concelho.

O certame reúne os pastores, as queijarias tradicionais e os produtores de queijo DOP do município, além de produtos regionais como o azeite, os enchidos, o mel, o vinho Dão e a doçaria. Para a festa ficar completa, o evento dedica ainda um espaço ao artesanato, à música, ao folclore, ao cão Serra da Estrela e à ovelha bordaleira, a raça autóctone da região serrana.

O certame abriu esta manhã com vários grupos de bombos e concertinas e uma prova de queijo aberta a todos. Durante o almoço serão entregues os prémios do IIIº concurso de ovinos e à tarde está prevista uma visita guiada à queijaria artesanal de Quim Estrela, em Vila Ruiva. Às 16h30 há nova prova de queijo e à noite atuam os Sons do Minho.

No domingo há animação musical do recinto do mercado municipal e uma visita guiada à queijaria artesanal de Odete e Isabel Reis, em Maceira. A manhã inclui mais uma prova de queijo (10h30) e à tarde (14h30) tem lugar o IVº Festival de Folclore.