16-03-2018 18:55

Conferência em Aguiar da Beira ajuda a ultrapassar medos e fobias das crianças

A psicóloga clínica Milena Lapas participa hoje (21 horas), em Aguiar da Beira, na conferência “Crianças da nova geração”.

A sessão decorre na biblioteca municipal e destina-se a «dar ferramentas aos pais, encarregados de educação, filhos e demais público interessado para ultrapassar medos, fobias, ansiedade, stress e viver feliz e apresentar algumas técnicas eficazes no combate à depressão, tristeza e frustração», adianta a organização, a cargo da CLDS 3G “Aguiar no Coração”.

Esta entidade enquadra-se no Programa Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS 3G), cuja entidade coordenadora local de parceria e executora é o Centro Social Paroquial de Dornelas.