16-03-2018 16:49

Duas jovens atropeladas no Fundão

Duas jovens, com 12 e 14 anos, foram hoje atropeladas numa das passadeiras da Avenida da Liberdade, no Fundão, por um veículo comercial. No local estiveram duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários do Fundão e o INEM, tendo as jovens sido transportadas para o Hopital Pêro da Covilhã.